El Consell busca más implicación municipal en la Reserva de Biosfera

El presidente de la Agencia Reserva de Biosfera, Javier Ares, dedicará estos dos años que quedan de legislatura a dotar de contenido esta organización que preside y que tiene por objetivo difundir la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco. Ares tiene claro que hay que redefinir su futuro y darle una visión mucho más amplia. Esta semana el presidente de la Agencia celebró una reunión con los alcaldes y, entre otros temas, trasladó esta intención que «aún está verde» pero hay que empezar a abordarla, apunta Javier Ares.

Por un lado, considera que la Agencia debe dotarse de un gerente o director que permita «llevar el timón». Cambiar la cabeza visible cada cierto tiempo no ofrece esta continuidad que se merece la Agencia, apunta. Además, es claro al aseverar que abarca aspectos mucho más amplios y no solo se ciñe al área medio ambiental. De ahí que plantee la necesidad de que «la Agencia cuelgue de la presidencia» del Consell. O que sea un organismo consorciado en el que los ayuntamientos tengan más que decir y estén más involucrados.





