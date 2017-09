Ashome denuncia que el convenio de hostelería fue «cerrado y sin ningún margen»

La Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) no ha plasmado su firma en el preacuerdo alcanzado para el nuevo convenio que debe regir el sector de la hostelería hasta el año 2021. La razón de la ausencia de los hoteleros menorquines en la foto escenificada ayer en la sede de la Conselleria de Trabajo no ha sido el fondo del acuerdo, que será analizado en profundidad en la asamblea de socios que se convocará para la semana próxima, sino las formas: la prisa y la falta de consideración con el sector menorquín con las que se entiende que se ha llevado a cabo la negociación por parte de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM).

El acuerdo firmado, que es vinculante –más allá de que solo tenga la firma empresarial de la patronal hotelera de Mallorca–, se produce a falta de seis meses de que expire la vigencia del convenio actual y a tres meses de que termine el plazo para que sea denunciado por una de las dos partes. En ese contexto, desde Ashome explicaban ayer que se habían iniciado los contactos con representantes sindicales de la Isla y con los asociados, y que existía una predisposición a contemplar una subida salarial.

En ese proceso de preparación de la negociación, en el que se habían pedido informes para explorar la capacidad de las empresas de subir sueldos; el pasado lunes 25, Ashome se encontró sobre la mesa un acuerdo «cerrado, sin ningún margen de maniobra» –según lamentaba ayer la gerente de asociación, Azucena Jiménez– y con solo 48 horas para ser presentado a los asociados antes de la reunión celebrada ayer, tras la que se plasmó la firma de un convenio en Menorca regula las condiciones marco de cerca de 7.000 trabajadores menorquines.

Ashome reunió un día después de forma extraordinaria a su Junta de Gobierno, que optó por convocar a todos los socios para tratar el tema, «siguiendo nuestros propios ritmos», afirmaban ayer desde Ashome, conscientes no obstante de que el acuerdo alcanzado en Mallorca les obliga, independientemente de que los asociados terminen considerándolo negativo o positivo: «Lo que no estamos de acuerdo es con las formas». Desde la patronal hotelera lamentaron asimismo las declaraciones del conseller de Trabajo, Iago Negueruela, que habló de día histórico: «¿Cómo puede hablar de día histórico tras un acuerdo en el que solo ha habido una parte de las patronales empresariales?», se preguntaban ayer desde Ashome, sin esconder el malestar que ha generado el proceso.

CCOO Menorca muestra su satisfacción



El secretario general del sindicato CCOO en Menorca, Antonio Soria, aseguraba ayer que «estamos contentos», después de haber acudido a la reunión tras la que se plasmó la firma del preacuerdo para el convenio de Hostelería. Soria aseguró no obstante que se podría haber mejorado algún punto de la negociación. No obstante se mostró satisfecho y mencionó especialmente los avances para poner coto a las externalizaciones y prefirió no valorar la ausencia de Ashome, aunque entendió que se trata de un tema de formas y no de fondo.