Noemí Camps releva a Pilar Carbonero al frente de la ejecutiva del PSOE-Ciutadella

Noemí Camps Villalonga (Ciutadella, 1987) fue este jueves nombrada nueva secretaria general del PSOE en Ciutadella. La actual teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de la ciudad de Ponent releva a Pilar Carbonero (Palma, 1970), al frente de la agrupación municipal.

La asamblea no deparó muchas sorpresas, una vez que la elección de Camps como número 1 de la formación socialista en Ciutadella era un movimiento casi anunciado. No en vano, la joven concejal ya fue la anterior candidata en las últimas elecciones municipales, tras vencer a la consellera Marisa Cabrisas en las primarias. Todo apunta a que gozará de una nueva oportunidad para intentar acceder a la alcaldía del municipio bajo el amparo de las siglas de la formación del puño y la rosa.



[Lea la noticia completa en la edición impresa del 29 de septiembre de 2017 o en Kiosko y Más o My News]