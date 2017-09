El Consell atribuye el caos en las playas vírgenes a la ausencia de guardias civiles

El conseller de Movilidad, Miquel Preto, aseguró ayer en el pleno de la institución insular que el problema que se produce en los accesos a las playas vírgenes de la costa sur de Ciutadella se debe solo a la ausencia de efectivos del destacamento de la Guardia Civil de Tráfico, además del inevitable poco caso que los turistas hacen de los carteles informativos. En lo que compete al Consell, es decir, la zona de los aparcamientos, indicó que la situación ha mejorado este verano y no se han producido complicaciones, «los coches no han aparcado en los caminos».

Con motivo de una interpelación del PP, Preto comentó que las situaciones conflictivas se producen entre la ronda sur y los controles informativos, es decir, el tramo de red viaria que depende de Tráfico. «Es un problema de circulación, no de gestión de los aparcamientos. Que los coches aparquen en estos caminos que no dependen de nosotros es un problema de seguridad vial, debería haber agentes toda la mañana». La solución, en su opinión, sería tan sencilla, y al mismo tiempo tan complicada, como la presencia permanente de agentes de Tráfico en este punto. «La cuestión es la falta de efectivos que tiene en la Isla la Guardia Civil». El Consell se lo ha transmitido al Ministerio del Interior, explicó Preto, pero la respuesta es, precisamente, que no hay medios suficientes.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 26 de septiembre o en Kiosko y Más o My News]