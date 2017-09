Ciutadella ofrece a Abaqua consumir más agua desalada para bajar el precio

El equipo de gobierno de Ciutadella irá a la reunión con el conseller de Mdio Ambiente, Vicenç Vidal, del próximo jueves para desencallar la situación de la desaladora, con una propuesta debajo del brazo.

El Ayuntamiento, está dispuesto a consumir más agua desalada, a cambio de que le baje el precio final por metro cúbico, fijado en 1,24 euros por 750.000 metros cuadrados. Concretamente cree que podría asumir hasta 950.000 metros cúbicos, es decir 200.000 más que lo que calculó inicialmente, con un incremento del 26,7 por ciento. El Ayuntamiento confía que una vez se entregue la propuesta a Abaqua, el organismo del Govern lo analice y detalle cuánto le podría costar al Consistorio el agua desalada, y “ofrezca un precio y unas condiciones razonables”, explica la concejal del Servicio de Agua de Ciutadella, Noemí Camps.

No se atreven a hablar de cual sería el precio razonable, a la espera de que el Govern lo calcule. En todo caso, hay que recordar que en las ofertas que en su día presentó Abaqua, una era de 1,24 euros el metro cúbico, para 750.000 metros cúbicos y de 0,82 euros el metro si se consumía el doble (1,5 hectómetros), por lo que no es disparado pensar que una oferta intermedia podría rondar el euro por metro cúbico.

El equipo de gobierno ve margen para este incremento de consumo, una vez hayan acabado las obras para conectar la desaladora con el depósito de Son Blanc, ya que desde allí se podrían utilizar las canalizaciones para abastecer a una pequeña parte del casco urbano, más las urbanizaciones de Cala en Bosch, Son Carrió y parte de Cala Blanca.

En la reunión del jueves, la alcaldesa también pedirá al Govern que en un futuro se culminen las obras de conexión de la desaladora con el caso urbano, que “se tenían que hacer hecho desde un principio, pero que nunca se han ejecutado”, se lamenta Camps. El equipo de gobierno cree que se pondría financiar con los fondos del impuestos turístico, igual que se ha hecho con la conexión de Son Blanc, aunque es consciente que el coste es mucho mayor (en un principio se habla de unos 4 millones de euros), y pide que este sobrecoste no acabe repercutiendo sobre la tarifa.

Subida de tarifas

En caso de que se llegue a un acuerdo con el Govern, desde Abaqua han confirmado que la desaladora podría entrar en marcha y suministrar a Ciutadella a partir de abril-mayo de 2018. Antes pero el Ayuntamiento tendrá que actualizar (subir) las tarifas, modificando la ordenanza municipal. La concejal Noemí Camps explica que, en caso de que finalmente haya acuerdo, primero se tendrá que hacer el correspondiente estudio, para después modificar la ordenanza, donde se incluirán los nuevos precios. Expone que se tendrán que unificar tarifas, ya que hay zonas donde se pagan menos de lo que fija la ordenanza y recuerda que la subida no será proporcional, ya que se aplicará el principio de quien más consume más paga. Con todo, Camps no cree que al final "el incremento der la tarifa del agua no será tan elevado".