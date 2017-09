El calzado menorquín recupera el ánimo ante el repunte del consumo

A la feria se acude a vender y a mantener la posición en el mercado y a falta de los resultados, que no son inmediatos, el ambiente es el primer termómetro al que recurren los empresarios. El de la Momad Shoes que se ha celebrado entre el jueves y este domingo desprende cierto optimismo ente los ocho fabricantes que han expuesto su producto en los pabellones de Ifema coincidiendo con otros certámenes relacionados con la moda.



La recuperación es más lenta en este ámbito comercial, pero todos coinciden en que se aprecia un poco más de alegría, hay un repunte que es valorado por los fabricantes menorquines como base para revertir los números negativos en producción y ventas del año pasado, excluido el pujante segmento de la abarca.





