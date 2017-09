El Consell confía que Unesco amplíe la Reserva de la Biosfera al entorno marino de Menorca

El equipo de gobierno del Consell de Menorca confía en que en junio del próximo año la Unesco amplíe al entorno marítimo de la isla la declaración de Reserva de la Biosfera.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ya ha dado el visto bueno al proyecto presentado por el Consell de Menorca, que da por hecho que, si no hay imprevistos, la declaración se producirá en junio de 2018 en París, según ha informado el conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Javier Ares.



La propuesta es que la reserva terrestre se amplíe con las 12 millas náuticas anexas a la costa, ha explicado Ares, que ha detallado que el núcleo de esta extensión sería la reserva marina de del norte de la isla.



Tras un periodo de debate, se ha llegado a un consenso entre todas las instituciones implicadas en la declaración, Consell, ayuntamientos, cofradías y Govern balear, para cerrar la propuesta que ha respaldado el Ministerio.



El conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera ha asegurado que la declaración no supondría un cambio en la regulación de la normativa de pesca, pero sí daría autoridad y argumentos a las instituciones menorquinas a la hora de negociar ciertas medidas en materia de sostenibilidad.



Asimismo, esta ampliación de la declaración permitiría acceder a ciertas ayudas y subvenciones a las que hasta ahora no se puede optar.