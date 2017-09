Piden revisar la normativa aérea para garantizar el transporte sanitario urgente de Menorca

La Comisión de Salud del Parlament balear ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley con la que insta al Ministerio de Fomento, Aena y Enaire a revisar el acuerdo transitorio de desarrollo del Real Decreto 703/2016, así como el propio decreto, para garantizar el funcionamiento del transporte aéreo sanitario y urgente de Menorca.



Se trata de una iniciativa presentada por MÉS per Menorca que ha sido defendida por la diputada Patricia Font. En virtud del texto aprobado, el Parlament recuerda que el transporte aéreo sanitario urgente de Menorca ha «funcionado con éxito durante los últimos 20 años».



En concreto, la Cámara balear pide adaptar el Real Decreto a través de una disposición adicional que «recoja la especificidad menorquina». Para esta revisión solicita que se tenga en cuenta la participación del IbSalut, el Aeropuerto de Menorca y la Torre de Control de Menorca.



Asimismo, el Parlament emplaza al Govern a dirigirse al Ministerio de Fomento, a Aena y a Enaire para expresar su «preocupación» por los «efectos negativos» del decreto y reivindicar la adaptación mencionada.



Por otro lado, la comisión ha aprobado, también por unanimidad tras la incorporación de varias enmiendas, una proposición no de ley en la que reclama al Govern que regule el uso de la sujeción mecánica y farmacológica en el ámbito de la Sanidad y de los Servicios Sociales, tanto en centros públicos como privados.