El Parlament solicitará a Fomento ampliar el descuento al 75% con Barcelona

La Comisión de Turismo del Parlament ha aprobado este jueves la proposición no de ley presentada por Més per Menorca con el objetivo de ampliar al 75 por ciento el descuento de residente en la ruta que une los aeropuertos de Menorca y Barcelona y se compromete así a reclamar al Ministerio de Fomento que aplique la medida.



El autor de la propuesta, el diputado menorquín de la formación Nel Martí ha defendido que esta ruta aérea es «desde diversos puntos de vista la más importante para los menorquines con más de 600.000 pasajeros cada año» y ha recordado que la mayoría de menorquines optan por universidades catalanas para estudiar sus respectivas carreras.



Martí, según ha informado Més per Menorca en un comunicado, ha añadido que la conexión entre Menorca y Mallorca, donde ya se aplica la ampliación del descuento desde el pasado mes de julio, «también es fundamental», con un tráfico anual de 200.000 pasajeros, una tercera parte que en la ruta con Barcelona.



La proposición no de ley también reclama que las instituciones competentes estudien otras medidas que conlleven beneficios en temporada baja, así como a los viajeros de fin de semana, bonificaciones a estudiantes, enfermos y familiares derivados del IBSalut y familias numerosas.



Desde Més per Menorca han sugerido, asimismo, que se cree una bolsa de tarifas mini diarias para los que residen todo el año en Menorca.