CCOO reclamará una subida salarial en el convenio de hostelería

Una subida salarial que compense «la contención importante» de los sueldos en el sector de la hostelería, así como la necesidad de establecer medidas que regulen las cargas de trabajo, serán temas sobre la mesa de negociación del próximo convenio, señaló este miércoles el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Menorca, Antonio Soria, tras la asamblea celebrada en el Centro de Convenciones de Es Mercadal. Una veintena de delegados asistieron a la reunión en la que intervino el propio Soria, la secretaria general de la Federación de Servicios de Balears, Silvia Montejano, y la secretaria de Acción Sindical, Carmen Carmona. La asamblea se celebró para conocer las necesidades de los trabajadores del sector de cara a la negociación del convenio, ya que el actual tiene vigencia hasta marzo de 2018.

La Federación de Servicios de CCOO realiza asambleas en todas las Islas para fomentar la participación y elaborar su plataforma de reivindicaciones. El incremento salarial, afirmó el dirigente menorquín, es destacado. «Además de la mejora de las condiciones laborales, los trabajadores quieren que se note la subida salarial después de años de esfuerzo», declaró Antonio Soria, «lo que no es tolerable es que los hoteles tengan una rentabilidad del 14% y los sueldos no suban». Otro tema que preocupa a los sindicatos es la externalización de tareas. «La patronal incide en coger personal de empresas temporales y eso no puede ser, porque en un mismo hotel hay personas realizando el mismo trabajo y cobrando diferente», aseguró.