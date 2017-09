Un 30% de los alumnos de la Escuela de Salud Pública de Menorca es de Balears

El 30 por ciento de los alumnos de la Escuela de Salud Pública de Menorca son de Baleares, mientras que el 21 por ciento es de Madrid, el 15 por ciento son de Barcelona, según ha informado este lunes la organización.



Además, hay alumnos de Asturias, País Vasco, Valencia y cuatro extranjeros procedentes de Venezuela, Portugal e India.



En relación a los encuentros, las personas participantes provienen de todas las comunidades autónomas de España y, para algunos, como el encuentro sobre la prevención de la fragilidad en Europa, más de la mitad de sus integrantes son extranjeros.



La Escuela de Salud Pública comienza este lunes su vigésimo octava edición con la vocación de ser «un punto de encuentro y una gran cita para la salud pública», tal y como ha indicado su director, Esteve Fernández.



Un total de 700 profesionales participarán en los curos, encuentros, jornadas y talleres que se celebrarán en el marco del Lazareto del puerto de Mahón.



«Queremos que los participantes sientan que han aprovechado su visita al Lazareto, que vuelvan a sus lugares de origen convencidos de no haber perdido su tiempo ni recursos, que tengan ganas de volver el año próximo y que recomienden la Escuela a sus colegas», ha dicho Fernández.



Uno de los cursos más destacados de esta edición, y el primero que ha comenzado su actividad este mismo lunes, es el 'International Programme of Advanced Epidemiology and Statistics, un programa internacional de epidemiología avanzada y estadística en el cual participan 25 alumnos procedentes de Barcelona, Madrid, Guipúzcoa, Álava, Alicante, Navarra, Portugal y Holanda.



El director de la Escuela de Salud Pública de Menorca ha asegurado que el ámbito de la salud pública «ha evolucionado favorablemente, pero los recursos para muchas actividades son limitados».