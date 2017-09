"España es un proyecto agotado y los pueblos quieren decidir su camino"

La cita ha sido a las 12 del mediodía de este sábado en Ca n'Oliver. Los representantes de cinco partidos de izquierdas de diferentes autonomías han firmado la bautizada como "Declaración de Menorca", un texto en el que definen la capacidad de decisión de los diferentes pueblos de España, basándose en los conceptos de democracia y soberanía.



Aunque han descartado que se trata una reacción por todo lo que está pasando entorno al referéndum de Cataluña, los representantes que se han dado cita este sábado en la Isla sí tienen claro que "España es un proyecto agotado, que no ha dado respuesta a las necesidades de la gente". Son palabras de Nel Martí (Més per Menorca), que han estado suscritas por el resto de portavoces presentes. Así, hasta Maó se han desplazado Maddalen Iriarte (EH Bildu), Eduard López (Esquerra Republicana de Catalunya), Bel Busquets (Més per Mallorca) y Mentxu Balaguer (Compromís).

En la declaración aprobada, destacan que "el Estado demuestra día tras día el ejercicio de una democracia de muy bajo perfil, donde de la división de poderes se ha hecho una quimera, de la corrupción una marca y de la laicidad un sueño". En ningún momento aparecen conceptos como independencia, referéndum y nacionalismo, ya que defienden que cada territorio "debe elegir su camino, no se debe imponer nada a nadie".