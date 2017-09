El Consell verifica el alquiler vacacional del chalé de Pons Sugrañes

El Consell ha iniciado un procedimiento de requerimiento de información a la empresa Pons Sugrañes CB, en la que participa la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, para verificar la declaración responsable presentada para el inicio de la actividad de alquiler vacacional en el chalé que la firma edificó en Sant Jaume.



Se trata de un trámite de carácter ordinario, encaminado a comprobar que en el momento de presentar la declaración ya se contaba con todos los documentos necesarios para el alquiler turístico: permisos, autorizaciones y cédula de habitabilidad entre ellos.



De este modo la Conselleria de Ordenación Territorial y Turística comprobará que la declaración voluntaria se ajusta a la realidad, después de que el grupo de oposición Junts per Lô, solicitara al equipo de gobierno del PP dos documentos: el certificado de inspección y de final de obras del Ayuntamiento, ambos necesarios para tramitar la solicitud de la cédula de habitabilidad al Consell insular. La oposición aún no ha recibido dichos documentos, confirmó este viernes por la tarde su portavoz, Maria Camps, quien señaló que «se trata de una simple diligencia, una petición de información, si no hay nada que esconder que nos los den».



La petición vino a raíz del cableado que pasaba por la casa de la alcaldesa y que resultó ser de Endesa, pero que llevó al grupo municipal a constatar que el chalé estaba ya en el mercado del alquiler vacacional a través de un anuncio en una web británica.