Més pide que el 75 % descuento se aplique en la ruta con Barcelona

Més per Menorca ha presentado una proposición no de ley que pide al Parlament que inste al Ministerio de Fomento a extender el actual descuento del 75 % para residentes en Baleares en el transporte público interislas, a la conexión entre Menorca y Barcelona.



El partido menorquinista argumenta que la ruta entre Menorca y Barcelona es la más importante de la isla en cuanto a pasajeros. Según MÉS per Menorca, esta ruta cuenta anualmente con más de 600.000 pasajeros, de los que calcula que unos 450.000 podrían ser turistas.



MÉS per Menorca ha detallado en un comunicado que la conexión entre Mallorca y Menorca cuenta con 200.000 pasajeros cada año, un tercio de la cantidad de pasajeros que usan la conexión con Barcelona.



La proposición no de ley será tratada en la Comisión de Turismo del Parlament el próximo jueves.