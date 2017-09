El paparazzi que cayó de un árbol esperando a Jorge Javier Vázquez en Menorca

Las vacaciones del popular presentador Jorge Javier Vázquez han llegado a su fin, tras casi un mes descansando en Menorca. Así lo anunció el presentador este jueves en su blog de la revista Lecturas. “Este es el último blog que escribo desde Menorca. Comienza la cuenta atrás, la incorporación al trabajo está al caer”, y es que este sábado ya estará al frente ‘Sábado Deluxe’.

Explica que las vacaciones de este año “han sido ditintas”, ya que “hacía muchos años que no veraneábamos en España -más de diez, creo- y hemos tenido que enfrentarnos a situaciones inéditas para nosotros”. Se refiere a la presencia de paparazzis en la puerta de casa. “Cuatro coches llegamos a contar un día. Pero la presencia máxima de compañeros se produjo cuando estuvieron con nosotros Mila y María: creemos que llegaron hasta seis”. Como anécdota, cuenta que incluso un paparazzi “se cayó uno de un árbol que hay cerca de casa, como si fuera una fruta madura”. Pese a ello, no habla de acoso, ni mucho menos: “No podemos decir nada negativo. Un día les pedimos si era posible posar para ellos antes de almorzar para no tener que estar pendiente de los objetivos. Aceptaron nuestra propuesta y desaparecieron. Así que agradecimiento infinito”.

No es el primer famoso que visita Menorca y tiene sus propias experiencias con los paparazzis. Isabel Gemio narró en su día que un fotógrafo intentó provocar un accidente cuando veraneaba en Menorca. Mercedes Milá también se ha quejado algunas veces de que en Menorca se sentía espiaba por los paparazzis.