La ‘vuelta al cole’ más generalizada

Cargados con mochilas, emoción en los reencuentros y alguna lágrima, sobre todo de los más pequeños. Escenas habituales en la vuelta al cole, que se han vuelto a repetir la mañana de este miércoles, cuando la inmensa mayoría de los 13.893 alumnos menorquines matriculados en este curso escolar, empezaron las clases.

A diferencia de otros años, en Menorca las clases empezaron el mismo día para todos los alumnos de los ciclos educativos que van desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato, pasando por Primaria y ESO.

Las clases se iniciaron este miércoles para los ciclos de Educación Infantil y Primaria, en las escuelas infantiles y escuelas de Menorca. También ha sido el primer día para los estudiantes de ESO y Bachillerato, aunque en este caso el primer día se suele a destinar para las presentaciones, por lo que la actividad en los institutos no ha sido muy intensa.

En cuanto a la FP Básica y a los ciclos formativos, de grado medio y superior, las clases no se inician hasta el viernes, 22 de septiembre, mientras que los alumnos del Conservatorio de Música y Danza no empiezan hasta el 25 de septiembre. Los últimos en empezar el curso serán las escuelas Oficiales de Idiomas y las escuelas de adultos, que no arrancan hasta el próximo 2 de octubre.

Barracones

El curso ha arrancado con algunos centros educativos con aulas modulares. Este año en Menorca hay 12, una menos que el año pasado. Los centros que tienen barracones son el IES Joan Ramis i Ramis de Maó (4), el CEIP Mare de Déu del Carme de Maó (3), el CEIP Mare de Déu del Toro de Es Mercadal (2) y una en el CEIP Sant Lluís, otra en la escuela rural de Tramuntana y una última en el CEIP Antoni Juan de Maó.