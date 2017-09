El PP-Es Migjorn descarta entrar en el gobierno, pero está abierto a llegar a acuerdos puntuales con Moll

El PP descarta entrar en el equipo de gobierno de Es Migjorn. Rechaza así la oferta del alcalde Pere Moll, tras constatar que va a quedar en minoría, tras su expulsión del PSOE y la renuncia por parte de los integrantes de la lista, en un primer momento, afines a Moll a asumir el acta de concejal, excepto Enrique Berlinghier, que reside en Eivissa.

“Es muy difícil que entremos en el gobierno; no creo para nada que entremos, aunque lo tendremos que hablar, pero diría que hay un 90 por ciento de probabilidades de que no aceptemos”, explica el portavoz del PP, Ramón Verdú y lo argumeta: “Nosotros nos presentamos a las elecciones de 2015 y los ciudadanos nos mandaron a la oposición, que es lo que hemos hecho estos dos años”, para recordar que incluso han llegado a los tribunales para “denunciar las cosas que se han hecho mal y el PSOE siempre se había reído de nosotros”.

Pese a ello, el PP abre la puerta a “llegar a acuerdos puntuales” con Pere Moll, siempre que sea “para el bien del pueblo”. Pero para ello es necesario que Pere Moll “empiece a negociar y dejar la práctica del ordeno y mando”. Y de momento no lo ha hecho. De hecho, lamenta que se haya tenido que enterar por la prensa del ofrecimiento del alcalde. “Las cosas no se hacen así, si quiere negociar primero tendría que haberse puesto en contacto con nosotros y después si quiere hacerlo público”, explica, después de reconocer que todavía (el mediodía de este martes) el alcalde no se ha puesto en contacto con él.

Sea como fuere, el PP asegura que “si nos convoca a una reunión, iremos y hablaremos”, aunque admite que “llegar acuerdos será difícil”. Pase lo que pase, lo que sí descarta es la retirada de las querellas y denuncias interpuestas por el PP contra Pere Moll, que se están dirimiendo en los juzgados. “Sería muy incoherente por nuestra parte”, asegura.

Carga contra el PSOE

El portavoz del PP, Ramón Verdú ha cargado duramente contra el PSOE de Es Migjorn y contra quien según él dirige la agrupación local, Pere Riudavets. “Estamos abierto a todo, pero dialogar con el PSOE es inútil. Los socialistas siempre nos ha cerrado las puertas y nunca ha querido saber nada de nosotros”, lamenta Verdú. “Es cosa de Pere Riudavets que es quien dirige el partido; tiene un enfrentamiento personal con el PP, está obsesionado con nosotros”, afirma. Y lo atribuye a la denuncia interpuesta por el PP cuando Riudavets era alcalde, que acabó inhabilitado y tuvo que dejar la alcaldía en 2007.