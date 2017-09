Un 11% más de beneficiarios de becas para estudiar fuera de Menorca

El Consell de Menorca ha aprobado este lunes la concesión de 279 becas para estudiar fuera de la isla durante este curso, o que supone un incremento del 11% de esta ayudas con respecto al anterior.



A estas becas la institución insular destina una partida de 300.000 euros, la misma cuantía que el año pasado.



Este aumento del 11 %, ha explicado el Consell, se produce debido a una disminución en las solicitudes.



El año pasado se registraron 498, de las que se resolvieron favorablemente 248, lo que representa un porcentaje del 49,8%.



Este año el Consell ha recibido un total de 327 solicitudes de beca y ha concedido 279. Así pues, un 85,3% de los solicitantes han obtenido beca, según datos facilitados por el Consell.



Esta diferencia se debe al cambio de fecha de la convocatoria de las becas. Este año se convocaron en abril, y por estas fechas la mayoría de becas del Ministerio de Educación están resueltas y los estudiantes conocen si la del ministerio es compatible, o no con la del Consell.



Este, de acuerdo a la explicación del Consell, ha sido uno de los motivos principales por el que el número de solicitudes de esta beca que ofrece la institución insular han disminuido, y el porcentaje de resoluciones favorables haya aumentado.



Entre las novedades de esta convocatoria respecto a la del año anterior, figura la relativa al incremento del límite de compatibilidad con las becas del Ministerio de Educación que pasa a ser de 2.500 a 3.000 euros, y la reducción de créditos para los estudiantes que compaginan los estudios con una labor profesional.



También la exclusión de las rentas obtenidas por herencia, rescate de planes de pensiones o venta de vivienda habitual de la baremación económica.



La cantidad media de beca concedida es de 1.075 euros y la más elevada ha sido de 1.843 euros. En cuanto a los motivos de denegación de las becas rechazadas, 19 solicitudes no cumplían los requisitos económicos, ocho superaban el límite de compatibilidad con las becas del Ministerio de Educación y siete han sido rechazadas por otros motivos.



El pago a los beneficiarios de estas becas se producirá entre finales de septiembre y principios de octubre.



El conseller de Educación y Cultura, Miquel Àngel Maria, se ha destacado la importancia de estas becas para los estudiantes que no reciben la del Ministerio de Educación, pero que debido a su renta familiar deben hacer un gran esfuerzo para cursar sus estudios.



Según el conseller continúa sin resolverse la incompatibilidad con las becas de movilidad que ofrece el Govern. En este sentido ha planteado distintas alternativas a la Conselleria de Educación del Govern, de momento sin respuesta.



«La solución idónea sería que el Govern traspasara una parte de su partida para becas al Consell Insular de Menorca y nosotros la añadiríamos a la convocatoria que sacamos cada año. El Govern simplemente tendría que sacar su convocatoria para estudiantes de las otras islas. Si hay dificultades legales, que se hagan los cambios normativos necesarios para hacerlo posible» ha explicado el conseller.