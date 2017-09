En Menorca se tratan seis casos sobre violencia de género cada semana

Es una lacra que no cesa. La violencia de género sigue muy presente en el día a día de la Isla. Los juzgados de Maó y Ciutadella tratan una media de seis casos relacionados con esta problemática cada semana y los expertos alertan que aún hay muchas situaciones que no salen a la luz. Los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atestiguan que en el arranque del 2017 –durante el primer trimestre– se trataron un total de 73 procedimientos en las salas de Ciutadella y Maó. El número es similar al registrado en el mismo periodo de 2016 (70) y refleja que las administraciones aún tienen mucho trabajo que hacer en este campo. Por partidos judiciales, las cifras son similares. En Ciutadella se enjuiciaron 38 procesos, por 35 en Maó. Además, en uno de cada siete casos el asunto llegó hasta el juzgado por vía indirecta, ya que la víctima no fue quien presentó la denuncia. Así, fueron derivados por cuerpos policiales o desde un hospital, por poner dos de los ejemplos tipo.

A su vez, se decretaron 21 órdenes de alejamiento en tres meses y en nueve ocasiones se tuvo que actuar ante maltratadores que infringieron las medidas judiciales que les habían impuesto.





