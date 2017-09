Més per Menorca pide que sólo se aumente el impuesto turístico en verano

Més per Menorca ha pedido al Govern que sólo se aumente el impuesto de turismo sostenible en la temporada de verano. A cambio, han asegurado, los tres diputados de la formación votarán a favor del techo del gasto que se debatirá en el Parlament el próximo martes, un trámite que dará inicio al debate del presupuesto del Ejecutivo autonómico para 2018.



Los menorquinistas han apuntado la necesidad de revisar y corregir el posible incremento multiplicado por dos del impuesto turístico. En este punto, han solicitado eliminar la excepción que afectaba a los cruceros y elevar e incluso duplicar el impuesto durante el verano.



En cambio, han propuesto que durante la temporada baja no se modifique el impuesto, y que haya un coeficiente que contemple y corrija los efectos de la temporada turística, más breve en Menorca que en el resto de islas.



Los diputados de MÉS per Menorca se reunieron con miembros del Govern el pasado miércoles para acercar posturas en relación al impuesto sobre el turismo sostenible y han asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico expresó «estar dispuesto a estudiar y asumir la propuesta».



En esta línea, han señalado que el acuerdo se deberá tomar durante los próximos días y antes del próximo martes.