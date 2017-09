El PP vuelve a pedir para 2018 que Ciutadella baje el IBI un 5 por ciento

El PP insiste en que el Ayuntamiento de Ciutadella debe bajar el IBI un 5 por ciento. Ya lo pidió el año pasado para que se aplicara este 2017, pero el equipo de gobierno tumbó la propuesta, alegando la difícil situación de las arcas municipales, por culpa de las sentencias desfavorables de la época del gobierno de Brondo, y la necesidad de cumplir la regla de gasto.

Ahora, el Partido Popular vuelve a presentar una moción en el pleno de este septiembre, en este mismo sentido, para que la bajada se aplique en 2018, con el objetivo de «de aligerar la presión fiscal a los ciudadanos».

El PP afirma que «bajar el IBI es una necesidad. Debemos devolver el favor a los ciudadanos». En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Ciutadella, en 2012 tuvo que subir el IBI un 10 por ciento, debido a la imposición del Gobierno de Rajoy. Según el PP, la medida «ayudó a sanear unas cuentas que, tras dos años del gobierno formado por el PSOE y PSM, estaban con un elevado nivel de endeudamiento».

La medida, en principio era para dos ejercicios, aunque al final se prorrogó otros dos (hasta 2015). En 2016, el primer año que el Ayuntamiento, estaba libre las directrices de Madrid (en cuanto a IBI), lo bajó un 5 por ciento. Los populares siempre han defendido que el IBI vuelva a los niveles de 2010. Y para ello haría falta que bajara otro 5 por ciento.

Cree que ahora ya no caben más excusas. «El presupuesto municipal puede soportar esta bajada sin ningún problema. Es una propuesta viable y realista», afirma el portavoz del Grupo Municipal del PP de Ciutadella, Joan Benejam. Y lo argumenta: «La bajada del IBI del 5 por ciento no supone más del 0,02 por ciento del presupuesto municipal y Ciutadella acumula un superávit de 6 millones de euros». Además, recuerda que gracias a la regularización de edificaciones y construcciones no declaradas en el Catastro, el Ayuntamiento ha ingresado una recaudación extra de 400.000 euros.