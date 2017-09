El equipo de la reforma de Son Bou elaboró también el avance del PGOU

El pleno del Ayuntamiento de Alaior debatirá la tarde de este jueves, finalmente por la vía de urgencia, la moción de la oposición sobre la reforma del hotel Milanos Pingüinos de Son Bou pero con un nuevo elemento de controversia: los autores del proyecto de Melià son los mismos que los que elaboraron el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, ya aprobado, lo que puede poner en peligro la tramitación de la reforma hotelera. Es algo que está por determinar, «estamos estudiando la situación, no nos pronunciamos de momento», afirmó este jueves la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, durante la celebración del acto inaugural de la nueva sede del PP en Maó.

Sugrañes confirmó que la empresa ELT de Arquitectura y Urbanismo, equipo redactor del avance del PGOU, es también la autora del proyecto de reconversión de los hoteles de Son Bou, y que un informe de Secretaría alerta de una posible incompatibilidad. «El informe menciona criterios del Colegio de Arquitectos en los que se habla de incompatibilidad» entre la elaboración del avance del Plan General y al mismo tiempo, plantear el proyecto de reforma del hotel de Melià, que estaría ahora en entredicho, aunque la alcadesa prefiere no pronunciarse. «No se sabe si la reforma se hará o no, están en juego muchas cosas, no se puede ir con prisas», declaró, al tiempo que añadió «lo que hay que analizar y dirimir es si esos criterios que menciona el informe de Secretaría son vinculantes o no». Para la cadena está en juego un proyecto valorado en 35 millones de euros que implica suprimir 98 habitaciones, reducir 2.500 metros cuadrados la superficie del edificio actual y elevar la calidad y la categoría del establecimiento.