Juncadella se despide cargando contra el equipo de gobierno de Sant Lluís

La hasta el pasado martes concejal de Fiestas y Participación Ciudadana de Sant Lluís, Llúvia Juncadella se ha despedido del cargo con duras críticas al equipo de gobierno, y en concreto a su formación Volem Sant Lluís, pese a que anunció que su dimisión había sido por motivos personales.

En la carta de renuncia, que el martes presentó, lamenta que sus compañeros de gobierno viertan acusaciones falsas (sin especificar) sobre su persona. “Que pretendan acusarme de la miseria de la que me acusan, los hace miserables a ustedes, no a mí”, expone, tras afirmar que “saben bien que no he ahorrado horas de dedicación, nunca pagadas, ni todas a su precio real, pero por fortuna el servicio público siempre está mal pagado y ojalá que lo continúe estando”. Y añade: “Por poca cultura que tengan sabrán que en el caso de estas acusaciones tan feas, el tiempo da la razón a los acusados y las saca a los acusadores. A vosotros”.

(La carta de dimisión de Llúvia Juncadella).

También dedica unas palabras para la agrupación con la que se presentó, Volem Sant Lluís, para acabar deseando que “de este asunto aprendan a actuar con prudencia y mesura, y que no les pase factura en las próximas elecciones, enviándolos a la oposición”. Algo que no desea, pero no por sus excompañeros de partido sino por “lo que representan de esperanza y alternativa en un universo de derechas, de especulación, de mal trato a las personas, animales y medio ambiente”.

Para finalizar agradece a todos los que le han ayudado, y acaba afirmando que “a ustedes (sus excompañeros) no les dedicaré ni un pensamiento más”.