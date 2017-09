Las fianzas depositadas por alquileres en Menorca triplican a las de Eivissa

Los residentes –fijos o temporales– de los ocho municipios de la Isla han depositado entre el ejercicio 2012 y julio de este año 3.643 fianzas para cubrir un alquiler en las oficinas del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), un trámite obligatorio que no suele cumplirse en muchos casos. Sin embargo, los datos oficiales confirman que los menorquines son mucho mas ‘legales’ en este aspecto que los ibicencos, ya que el número de garantías sufragadas en la Isla triplica a las del territorio vecino durante este periodo. En la pitiusa mayor se abonaron 1.146 garantías, pese a tener un mercado inmobiliario mucho más potente. Los registros que atestiguan la evolución del pago de fianzas al Ibavi proceden de una respuesta parlamentaria del conseller de Territorio del Govern, el menorquín Marc Pons, a una pregunta por escrito realizada por la diputada del Partido Popular Sandra Fernández.

Sin inspectores

A su vez, desde el Govern también se apunta que «el Ibavi en la actualidad no tiene atribuidas las competencias de inspección. Por tanto, no se ha abierto ningún expediente ni se ha interpuesto sanción alguna» desde 2012. La falta de un minucioso control por parte de las administraciones no ayuda a que el pago de las fianzas se generalice. Los datos oficiales apuntan a una media de 562 inmuebles alquilados en la Isla por año, cuando el índice real de operaciones es mucho mayor. En Mallorca, los datos cuantitativos son mucho mayores: en cinco años y medio se han formalizado 15.107 fianzas pertenecientes a un contrato de arrendamiento inmobiliario.

Malas prácticas

Sin embargo, el pago de una fianza muchas veces no es devuelto cuando se acaba el contrato. Tal es el caso de Pablo –no es su verdadero nombre–, que llegó a la Isla procedente de Cantabria hace tres años. Hace dos meses se le acabó el acuerdo de arrendamiento que suscribió mediante la intermediación de una inmobiliaria y «el propietario me ha dicho que no me renueva el contrato y he pagado con la fianza unos gastos que no me habían cobrado. No sé si esto se puede hacer en realidad. Parece una mala práctica».

Siete convenios ya suscritos en la isla y uno con Ciutadella en trámite

El Ibavi cuenta en la actualidad con siete convenios con ayuntamientos de la Isla para la adjudicación de viviendas para emergencia social. Cinco han sido suscritos con el Ayuntamiento de Maó y dos con el de Es Castell. A su vez, también está pendiente de tramitación un convenio con el Ayuntamiento de Ciutadella. En la documentación que acompaña a la respuesta del Govern se apunta que «se ha ofrecido también la firma de un convenio al Ayuntamiento de Ciutadella y estamos pendientes de su respuesta desde octubre de 2016».

Sin embargo, la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, confirmó ayer que el convenio ya ha pasado por junta de gobierno y que el ‘ok’ municipal ya ha sido notificado al Govern. Así, todo apunta a que el trámite se ha podido traspapelar y que el acuerdo para la cesión de dos viviendas de carácter social podría formalizarse en breve.

Según los datos aportados, en todo el archipiélago hay un total de 20 convenios suscritos entre la administración autonómica y siete consistorios diferentes. Todos tiene como finalidad la cesión de inmuebles sociales.