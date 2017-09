La batalla menorquina de Podemos

La lucha para liderar Podemos Illes Balears tendrá claro acento menorquín. Dos menorquinas (Mae de la Concha y Cristina Gómez) se han postulado en el proceso de primarias internas que concluirá el próximo 5 de octubre, para sustituir a Alberto Jarabo como secretario general y marcar el rumbo político del partido en los próximos años.

No son las dos únicas candidaturas. Se espera que se presenten al menos otras dos (o tres), aunque parece que en Menorca la batalla se librará entre De la Concha y Gómez, según destacan la mayoría de dirigentes y militantes de Podemos consultados por este diario. No obstante, también reconocen que Laura Camargo, la tercera en liza, «también tiene tirón en Menorca», por lo que puede ser una lucha a tres, conscientes eso sí que no serán los militantes menorquines los que hagan decantar la balanza, y que al final todo dependerá de lo que pase en Mallorca.

A nivel balear, parece que la cosa está más reñida, y con permiso de Cristina Gómez, parece que el partido se lo disputarán De la Concha (considerada la candidata oficialista, con el movimiento Amb Totes Podem) y Laura Camargo (con el proyecto Construint Podem), que tiene el apoyo de la mayoría del grupo parlamentario.



[Lea la noticia completa en la edición impresa del 3 de septiembre o en Kiosko y Más o My News]