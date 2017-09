Nuet apuesta por rebajar la tensión en Catalunya

El diputado de Catalunya Sí que Es Pot en el Parlament catalán, Joan Josep Nuet afirmó –en la conferencia que tuvo lugar el pasado jueves en Ca n’Oliver de Maó– que la consulta del 1 de octubre convocada en Catalunya no se puede considerar un referéndum, ya que no tiene las suficientes garantías legales y jurídicas, ni tampoco el reconocimiento internacional. Pero, sobretodo porque prevé que un 50 por ciento o más del censo no irá a votar.

Ante todo ello, apuesta por rebajar la tensión entre los dos bloques compactos que hay en Catalunya: los centralistas y los soberanistas. Aboga por seguir trabajando para ampliar la base social en favor de un referéndum pactado con el Estado español y que el debate se centre más en cuestiones sociales que en posiciones identitarias.

Asimismo, así como ya han manifestado por activa y por pasiva los comunes, el 1-0 para Nuet, que se manifiesta no independentista, debe ser una jornada de movilización, como ya lo fue el 9-N de 2014 y que es importante participar en la consulta para combatir el centralismo «rancio del PP y de las fuerzas que defienden el régimen del 78», y que el diputado comunista ya considera superado.

En este sentido, Nuet defendió que la Constitución de 1978 no aporta soluciones al conflicto catalán y aboga por un proceso constituyente donde la relación de Catalunya con España no sea desde el actual modelo de las autonomías, sino desde un federalismo real donde la República Catalana se pueda relacionar con el Estado Español en igualdad de condiciones.

Nuet cree que el actual proceso catalán tiene su origen en el intento fallido de modificar su Estatut en 2003 y el recorte del Tribunal Constitucional de 2010, generando un gran malestar en parte de la sociedad catalana que ha desembocado en la situación actual.

La conferencia de Nuet fue organizada por la Fundación de Investigaciones Marxistas y contó con la colaboración de la agrupación del PCE de Menorca , Esquerra de Menorca y EUiA de Catalunya. Al finalizar la charla tuvo lugar un debate donde afloraron diversas opiniones sobre el proceso independentista catalán.