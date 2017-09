Més descarta apoyar la nueva ecotasa si se siguen ninguneando sus propuestas

«Se ha perdido el norte». El portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, está muy molesto con el Govern por haber negociado de forma unilateral con Podemos el incremento del impuesto de turismo sostenible. Martí lamenta que se enteró tarde y mal de la presentación de la medida, a las puertas de la rueda de prensa, tras una reunión previa, sin aviso de antemano y sin haber podido ni siquiera plantear y debatir sus propuestas, «estaba todo ya muy cerrado». «Estamos muy decepcionados, así como van las cosas ahora, no puede ser, con esta dinámica es muy difícil trabajar».

Desde Més per Menorca aseguran que no apoyarán en ningún caso la aprobación del techo de gasto para 2018, lo que incluye el impuesto turístico, si las cosas se mantienen tal y como están ahora. «Si votaremos en contra (lo que implicaría no tener mayoría) o nos abstendremos está por ver, les damos un margen de tiempo para hablarlo, pero por dignidad no podemos apoyarlo así». La sensación, y al mismo tiempo la certeza, en las filas de Més es que el Govern solo se preocupa de garantizar el apoyo de Podemos, confiando en que el resto de fuerzas de izquierdas apoyarán sus decisiones por inercia. Muy fresco está en el recuerdo «la chapuza» de la ley turística, cuya rectificación vía decreto se votará el lunes en el Parlament, con la abstención de Més y su petición de que Podemos asuma responsabilidades por el desaguisado.

Para Nel Martí, Podemos impone una subida de la ecotasa uniforme en todas las islas. Més per Menorca comparte la subida del impuesto en verano, y su extensión a todo tipo de cruceros, no obstante quiere que al menos se abra una reflexión sobre algunas cuestiones. Martí considera primordial respetar la particularidad de cada isla, a tenor de las diferencias de cada mercado turístico, y que para ello tengan un papel activo los consells a la hora de influir en el diseño del impuesto.

Considera Més per Menorca que es un error aplicar una subida idéntica tanto en temporada alta como en la baja, «¿ahora queremos que cierren los pequeños hoteles de interior que vienen haciendo un esfuerzo por abrir en invierno?», estima oportuno ampliar el concepto de estancias turísticas a modalidades como las autocaravanas o los yates, y que se profundice en la opción de aplicar un impuesto a los coches de alquiler. «Todo esto se tiene que hablar, tener tiempo para estudiarlo».