Las primeras lluvias de final de verano dejan 28 litros en 40 minutos en Es Mercadal

Agosto se despide con lluvias intensas. Un frente con precipitaciones ha dejado hasta 28,8 litros por metro cuadrado en Es Mercadal. Esta cantidad, hasta las 19 horas, se ha recogido en tan solo 40 minutos.

Por otro lado, y según los datos de la AEMET, también hasta las 19 horas, en el aeropuerto se han contabilizado 10,4 litros de precipitación y en Ciutadella, 8.

Por otro lado, otras estaciones meteorológicas de la red Meteoclimatic han recogido 11,4 litros en Sant Climent, 11 en Sant Lluís, 6,4 en Cala Morell y 5,8 en Son Ganxo.

Con las precipitaciones, la temperatura ha refrescado y por la tarde se ha situado entre los 21 y 24 grados.

AEMET mantiene la alerta amarilla por lluvias este jueves hasta medianoche. Para el viernes, se prevé una mejoría, con cielo poco nuboso.

Storm brewing at Punta Prima, #Menorca. Lifeguards have the red flag up and beach closed pic.twitter.com/5MWxCYY1by