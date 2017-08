El PP de Menorca afirma que la subida de la ecotasa "vuelve a penalizar al turismo"

La portavoz del PP en el Consell de Menorca, Salomé Cabrera, ha criticado hoy el anuncio del Govern de subir el importe de la ecotasa en 2018 y ha asegurado que «vuelve a penalizar al sector turístico» como ya hizo la ley que regula el alquiler.



Cabrera ha criticado que el Govern suba la ecotasa pero que no haya ninguna actuación para que la pague todo el mundo, ha informado el PP en un comunicado.



«Tenemos una ley de alquiler turístico que es un desastre, nadie se va a dar de alta, nadie pagará la ecotasa el año que viene, y mientras tanto a las plazas turísticas que están regladas, que pagan sus impuestos y cumplen todos los requisitos, se les penaliza», ha afirmado.



En opinión de Cabrera, el anuncio de la subida de ecotasa se suma a la normativa y la moratoria que impedirán dar de alta ninguna tipología de vivienda turística, y ha criticado que el Consell de Menorca «siga sin pronunciarse y posicionarse sobre los anuncios del Govern».



Ha criticado que a día de hoy no haya constancia de que se haya iniciado algún tramite para aprobar las zonas aptas para el alquiler turístico en la isla, así como la «incongruencia del Govern», que por un lado defiende la subida de la ecotasa como una medida para frenar la supuesta masificación, y por otro permite que las plazas ilegales no paguen el impuesto, lo que supone un agravio comparativo y una discriminación frente a los que cumplen.



Cabrera ha reiterado su oposición a un impuesto que mina la competitividad del destino turístico y en especial de Menorca y que ha generado problemas desde el inicio.



Ha advertido además de que todavía no se han repartido los fondos de la ecotasa de 2016, no se han cumplido los acuerdos de pleno para que el reparto de la recaudación del impuesto se hiciera en base a los criterios que contempla la Ley de Financiación de Consells y además se dedica dinero de la ecotasa a sufragar gasto corriente y falta resolver el destino de los 10,2 millones ya recaudados.



Cabrera ha destacado además que queda pendiente definir los criterios que se establecerán en el reparto de la ecotasa, tanto en la selección de los proyectos, como en lo que respecta al presupuesto.



Ha recordado que de un total de 40 proyectos presentados por los 8 ayuntamientos de Menorca, el Govern no aceptó ninguno, por lo que el PP ya pidió la modificación de los criterios de reparto.



«Los pactos de izquierdas han apostado por la ecotasa como medida para el decrecimiento, que afecta directamente al motor económico de Baleares y a la generación de puestos de trabajo, sometiéndose al chantaje de Podemos para poder aprobar el presupuesto y continuar en el gobierno», ha lamentado Cabrera.