Un grupo hotelero francés convertirá Torre Vella y Santa Ponça en agroturismos de lujo

Una empresa hotelera francesa está ultimando los trámites administrativos para convertir dos fincas emblemáticas de la Isla, Torre Vella y Santa Ponça, ambas en el término municipal de Alaior, en dos agroturismos de alto nivel asociados a una importante actividad vitivinícola que supondrá un gran salto para la producción de vinos en Menorca. Los proyectos muestran el interés creciente que está teniendo la Isla, no solo para inversores particulares franceses, sino también para empresas del sector turístico y vinícola galo.

La empresa que promueve la recuperación de estos dos predios de la Isla cuenta con una larga experiencia en este tipo de reconversiones, como la que han llevado a cabo en el hotel Domaine de Fontenille, ubicado en una mansión del siglo XVIII de la Provenza francesa, que cuenta con el sello ‘Small Luxury Hotels of The World’.





