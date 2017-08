Es Migjorn, abocado a la posibilidad de quedarse con siete concejales

Solo Enrique Berlinguieri, entre una lista ordenada de trece candidatos, ha dicho sí a ejercer su derecho a formar parte de la corporación municipal de Es Migjorn tras la dimisión de tres concejales socialistas. Tres de los que le anteceden han renunciado y de los nueve que le siguen, otros tres han dicho que tampoco se incorporarán al Ayuntamiento. De los seis restantes, alguno se lo piensa todavía y otros rechazan pronunciarse públicamente.

La posibilidad de que la Corporación se quede con solo siete de los nueve concejales es cada vez más probable. Serían los tres del PP, en la oposición, el alcalde, los dos concejales que quedan del grupo socialista (Ana Britt Sánchez y Salvador Conesa) y el concejal entrante Enrique Berlinghieri. Pere Riudavets tiene opción de acceder y Joan Sánchez -que ayer no contestó, pero alguien cercano a él ha dicho que no tiene intención de ir al Ayuntamiento- también la tendrá, si se produce la renuncia de Margarita Febrer, quien ya fue concejala socialista en el mandato 2007-2011 y al ser consultada ayer sobre sus intenciones prefirió no manifestarse.

El propio Pere Riudavets, secretario local del PSOE, lamentaba un día después de la doble asamblea celebrada en las dos últimas semanas haber constatado la ruptura del equipo y que las decisiones se tomen a título individual, si bien muchas de ellas se justifican en situaciones personales diferentes a las de dos años atrás cuando se celebraron elecciones.

El alcalde, que ya había solicitado a la Junta Electoral tres credenciales de los siguientes en la lista, solo podrá tramitar la de Berlinghieri y esperar una decisión de los siguientes. Mientras tanto, guarda silencio y prepara su estrategia. Fuentes cercanas aseguran que trabaja en la hipótesis de una Corporación de siete y el reparto de delegaciones entre todos ellos independientemente del grupo al que pertenezcan, que serán tres, a expensas de que el PSOE acoja o no en sus filas a un edil que apoya a un alcalde que ha expulsado de sus filas.

La experiencia del pasado Sant Cristòfol, en el que Ramón Verdú ejerció por delegación las competencias de fiestas, constituye, según esas fuentes, un precedente positivo para avalar la hipótesis de que todos los concejales tengan algún área de gestión. Martínez, con residencia en Eivissa, sería por esa razón el más liberado de responsabilidades municipales, aunque ha dado por seguro que acudirá a los plenos, que son de periodicidad bimestral.

Este tipo de gestión compartida entre todos los miembros es el que rigió en el primer mandato de la actual democracia, 1979-1983, cuando el contenido político de la actividad municipal no era tan agresivo como en los mandatos siguientes. Sea como fuere, Pere Moll tendrá que proponer alguna solución para sobrellevar la soledad política a la que se ha visto abocado y sobre todo para descargar la gestión y complicaciones del quehacer diario. También es cierto que de ese reparto podrían quedar excluidos los dos concejales que fueron de su mismo grupo una vez que se ha formalizado la ruptura con la expulsión de Moll del PSOE.

Por otra parte, fuentes del partido han asegurado que la propuesta de las renuncias previas para facilitar el acceso de Riudavets y Sánchez al Ayuntamiento fue sugerida por Francina Armengol y estaba dirigida a fortalecer la presencia del partido en el Consistorio, ya que ambos -además de Moll, Baquero y Conesa- eran los únicos afiliados de los 20 de la lista.

La lista del PSOE de Es Migjorn

PEDRO GASPAR MOLL TRIAY. Alcalde

Ana Britt Sanchez Tuomala (Independiente). Teniente de alcaldía

Maria del Mar Ameller Sales (Independiente). Dimitida

Raquel Al.lès Llistó (Independiente). Dimitida

José Triay Nadal (Independiente). Dimitido

Maria Elena Baquero González. Dimitida

Salvador Conesa Viloví. Concejal

Agueda Sales Orfila (Independiente). Renuncia

Sergio Barrera Bosch (Independiente). Renuncia

Catalina Goñalons Pons. Renuncia

Enrique Berlinghieri Martínez (Independiente). Futuro concejal

Sandra Miluska Acosta Martínez (Independiente). Renuncia

Miguel Ramos García (Independiente). Renuncia

Margarita Febrer Nieto (Independiente). ?

Pere Riudavets Fayas. ?

Joan R. Sánchez Tuomola. Renuncia (?)

José Luis Moll Jover (Independiente). Renuncia

Magdalena Goñalons Allés (Independiente). ?

Josep Mercadal Baquero (Independiente). ?