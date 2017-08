El Consell retira un colchón de la zona de Cala Pilar casi tres años después

El servicio de limpieza del litoral retiró este jueves de la zona de Cala Pilar un colchón de grandes dimensiones partido en dos trozos y varios restos que han permanecido en las inmediaciones de la cala de Ciutadella durante casi tres años. Y lo hizo gracias a un aviso ciudadano realizado a través de la red social Twitter, que acabó convirtiéndose en una cadena de reproches directos con menciones a representantes políticos del PP, Podemos y Més per Menorca.

Comencemos por el principio. La primera foto compartida sobre la falta de limpieza en la zona data de noviembre de 2014 y pertenece a un mensaje escrito por el actual concejal de Policía Local de Ciutadella, Oriol Baradad, con una alusión directa al entonces conseller insular de Cooperación Local –en las filas del PP– : «¿Explicará el señor Juanjo Pons en Ecoplayas que seis meses después aún está el colchón en Cala Pilar?», rezaba la nota. Por otra parte, unas fotos tomadas el pasado mes de abril demuestran que la basura estaba en las mismas condiciones. El mensaje tenían otro destinatario: «Sr. Ares de Podemos Menorca, hay playas que están tan sucias como hace dos años. Eso ya lo sabe. ¿Hará alguna cosa?».

Hace cuatro meses , el departamento insular de Medio Ambiente –con el conseller Javier Ares al frente– era el responsable de la limpieza del litoral. Sin embargo, el pasado mes de julio la competencia volvió a manos de Cooperación Insular, Conselleria dirigida por Maite Salord (PSM). Este hecho fue apuntado este jueves por la consellera Pilar Pons (PP), publicando el currículum de la actual presidente temporal del Consell en la cadena de tweets sobre la falta de limpieza.

Y Salord recogió el guante. Consultada por el tema por este periódico, expuso «no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, agradecemos cualquier aportación ciudadana que nos permita mejorar el estado de nuestras playas». Preguntada por los tres años de tardanza, apuntó que «cuando he visto lo que pasaba he avisado enseguida. Me hago responsable de eso. Antes, no era cosa mía».