Fondean, hacen una hoguera y cocinan en Cala Pregonda

Ocurrió el pasado jueves a las nueve de la noche. Tres embarcaciones fondearon junto a la orilla en la zona de Cala Pregonda y sus ocupantes no dudaron a la hora de disfrutar de una fiesta a pie de playa. Según narraron testigos presenciales, un grupo de entre 25-30 personas adecentó la parcela de arena y rocas instalando velas para tener un ambiente más cálido y luego encendieron una gran hoguera para cocinar y disfrutar de una velada a la orilla del mar.

«Pasamos por la zona y vimos cómo lo habían montado todo. Había una zodiac de un velero cercano, acompañada de dos embarcaciones de alquiler, por lo que creo que eran turistas. Sin embargo, ese no es el punto importante, lo que importa es que hablamos de una zona protegida donde no se puede hacer fuego. Y si lo haces no te comportas como debes, seas menorquín o un visitante foráneo», apuntó ayer a «Es Diari» la autora de la imagen que acompaña estas líneas.

Denuncia ante el GOB

La realización de una fiesta sin permisos junto a la orilla en Pregonda fue notificada a la Policía Local de Es Mercadal y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. A su vez, también se han presentado las imágenes que denuncian los hechos al GOB Menorca. «Nosotros avisamos y no sé si fue alguien. Le hemos pasado el tema al GOB por si ellos como asociación tienen más fuerza», comentaron los testigos.