La ruta con Palma gana usuarios tras del aumento del descuento

El aumento del descuento de residente del 50 al 75 por ciento en los vuelos interislas, que entró en vigor el pasado mes de julio, parece que ha servido de acicate a los usuarios. Las estadísticas de Aena muestran un incremento de pasajeros del 38 por ciento en la ruta que une Palma y Menorca durante el pasado mes de julio en relación al mismo mes del año pasado. De los 19.284 viajeros de 2016 a los 26.234 de 2017. Son casi 7.000 pasajeros más.

De hecho este incremento rompe con la tendencia iniciada el año pasado, en el que el mes de julio fue más flojo que el anterior en la ruta con la isla vecina. No obstante, desde agencias de viajes como Viatges Magon y Viajes San Luis explicaban ayer que su impresión era muy distinta a la que reflejan las estadísticas: «De momento no estamos notando especialmente el aumento del descuento», aseguran, aclarando que el mes de julio no es un mes en que los menorquines tradicionalmente suelan demandar viajar a Mallorca.

DE MALLORCA A MENORCA

El contraste entre los datos y su impresión en el día a día de la venta de billetes les hace pensar que ese incremento de pasajeros puede responder al interés creciente de los mallorquines por visitar Menorca, más aún con precios tan competitivos,tanto por aire, como por mar. Cabe tener en cuenta que pequeñas tendencias en Mallorca, una isla mucho más poblada que Menorca, pueden tener una gran incidencia en las estadísticas.

Desde una de las compañías que operan la ruta interislas, Air Nostrum, confirmaban ayer que se ha registrado un incremento notable de usuarios desde la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento. Aunque sin contar todavía con el desglose de los pasajeros de la ruta que son residentes de los que no lo son, fuentes de la filial regional de Iberia desvelaban que la compañía, en el conjunto de las rutas interislas (no solo la que une Menorca y Mallorca), calcula un incremento de viajeros que ronda el 20 por ciento respecto al mes de julio del año anterior.