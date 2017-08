Propietarios de Coves Noves se querellarán contra Ametller por el ruido de dos hoteles

Un grupo de vecinos de la urbanización de Coves Noves (Es Mercadal) ha dado órdenes al despacho de un abogado de Barcelona para que interponga una querella criminal contra el alcalde del municipio, Francesc Ametller, por «no hacer absolutamente nada» ante las reiteradas denuncias que desde hace años le han hecho llegar por las molestias que les generan las actividades de animación que dos hoteles de la zona, el Club Hotel Aguamarina y el Hotel Marina Parc, para las que carecen de autorización municipal.

El abogado que les representa, José Luis Martín Miñana, denunciaba este miércoles la «pasividad y la tolerancia» mostrada por el máximo responsable municipal: «No clausura la actividad aun sabiendo que no tienen autorización», por lo que en el mes de septiembre tiene órdenes de encargar a un abogado penalista la interposición de la querella. Relata, después de haber estado en una de las casas, que se encuentran muy cerca de los establecimientos hoteleros, que «la música desde allí es insufrible, entra en los salones y no se puede estar con las ventanas abiertas».



