La acampada sin control vuelve a Cala Viola

Autocaravanas acompañadas de avances que ocupan el espacio de seis coches. Grandes furgonetas equipadas para pernoctar en el mismo lugar en el que las estacionan. La zona de Cala Viola se ha vuelto a ver invadida por la acampada sin control un verano más. En pleno mes de agosto, hasta dos decenas de vehículos pasan las noches en las inmediaciones del mar en esta porción de la costa del municipio de Es Mercadal. La situación se vuelve a repetir en temporada alta. Todo apunta a que será igual durante las próximas jornadas.

«He llegado a ver más de 90 vehículos en un día. Luego, por la noche se quedan como mucho veinte, aunque en teoría no puede haber ninguno. Y a principios de junio se anunció que no habría acampada ilegal este año». Quien habla es un habitual de la zona, que prefiere mantener el anonimato.





