El Consell deberá pagar 656.000 € más por la variante de Ferreries

El Consell de Menorca deberá pagar 656.000 euros más por la expropiación de los terrenos para la construcción de la variante de Ferreries, que discurre entre los puntos kilométricos 25,9 y 30,5 de la carretera general. El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación presentado por el Consell contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears que fijó como importe indemnizatorio del justiprecio la cantidad de 1.135.939 euros.

El Consell había realizado un pago de 479.597 euros, de acuerdo con la valoración establecida por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en abril de 2014. Contra esa valoración recurrieron los hermanos Enriqueta, María Pilar, Alicia y Juan Carlos Serna Sturla, quienes obtuvieron de la sala de lo contencioso del tribunal balear una estimación más favorable a sus intereses al fijarse el valor de la superficie expropiada en la cantidad citada de más de un millón de euros. De ahí, la diferencia que ahora habrá de asumir la institución insular.

La causa de la no admisión de la casación es curiosamente que se exceptúan de este recurso «las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de 600.000 euros. En este caso, se supera esa cantidad, pero el artículo 41.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que para determinar la cuantía del recurso, cuando existen varios demandantes -como en este caso en que son cuatro-, «hay que atender al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos», según señala la interlocutoria -de fecha de 22 de marzo de este año- en la que se comunica la resolución al Consell.

5,8 millones

Este incremento de 656.000 euros en el coste de la expropiación de la variante no ha de suponer una problema para el resto de la obra de reforma de la carretera, según fuentes de la Conselleria de Movilidad, que, de acuerdo con el convenio firmado en 2007 con el Ministerio de Fomento, dispone de 5,8 millones de euros para pagar las expropiaciones necesarias para ejecutar el proyecto. Ese presupuesto figura al margen de los 68,8 millones totales aportados para financiar las obras.

A favor del Consell juega también la revisión de los proyectos. El tramo Ferreries-Ciutadella, actualmente en ejecución, ha reducido la ocupación de suelo un 32 por ciento -58.000 metros cuadrados-, lo que supondrá menos gasto en expropiaciones.