Telefonía, internet y TDT superan a las aerolíneas en reclamaciones a Consumo

Los consumidores de Menorca han planteado 318 reclamaciones ante el servicio de atención del Govern entre enero y julio de este año, cifra que al contrario de lo sucedido en el resto de Balears, supone un descenso respecto al mismo periodo de 2016. La Dirección General de Consumo ha registrado hasta el 31 de julio un total de 4.090 reclamaciones, 51 más que el año pasado, que muestran que los sectores más conflictivos son el de telefonía, internet y TDT, con 806 quejas, y el de transporte aéreo, con 644.

Las denuncias en Menorca siguen esa misma línea, explicó este lunes el director general de Consumo del Govern, Francesc Dalmau, quien añadió que este año las quejas relativas a las aerolíneas se han «estabilizado» después del repunte que experimentaron en 2016 con la «crisis de Vueling», que provocó que más de 8.000 pasajeros sufrieran retrasos o cancelaciones el verano pasado.

El aumento general en Balears de las reclamaciones es «una buena noticia», declaró Dalmau, «le decimos al consumidor que reclame, porque para nosotros es un indicador de cómo se comporta el mercado» y de este modo, añadió, el Govern puede actuar contra las empresas que vulneran los derechos de los consumidores. El Servicio de Atención al Consumidor contacta con las empresas cuando se presentan quejas para mediar «y en muchos casos se llega a un acuerdo o compensación», afirmó el director general. Cuando no se produce una devolución o compensación económica «eso no significa que desde el Govern no se sancione un comportamiento abusivo» de determinadas empresas, «una cosa no quita la otra», asegura, al tiempo que destaca que «hay mucho trabajo también de arbitraje». Por eso desde el servicio se anima a los consumidores a reclamar siempre que consideren que se han vulnerado sus derechos.

Por sectores, después de la telefonía, internet y TDT y el transporte aéreo se sitúan la venta y reparación de electrodomésticos y bancos e intermediación financiera. Este último sector ha repuntado, según Dalmau, debido a las quejas por el incumplimiento de los bancos de las devoluciones de lo cobrado por cláusulas abusivas como la suelo. «Pese a que el Gobierno obliga a ello los bancos no han puesto facilidades y eso ha hecho que se presente un alud de reclamaciones sobre este tema», señaló Dalmau.