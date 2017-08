Al menos tres de los seis ‘afines’ a Pere Moll renuncian a ser concejales

Dos de los tres concejales de la candidatura del PSOE que por el orden de la lista deberían entrar en el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran en sustitución de los tres compañeros que dimitieron hace unas semanas (Mar Ameller, Raquel Al·lès y Josep Triay) han renunciado a acceder al cargo. Se trata de Catalina Goñalons y Águeda Sales. También tiene decidido no ser concejal Sandra Miluska Acosta, a quien correspondería el acta de edil tras estas dos renuncias ya formalizadas.

De este modo, tres de los seis miembros de la lista que en marzo, en plena controversia con su partido después de la apertura del expediente de expulsión, manifestaron en una carta su apoyo al alcalde Pere Moll, así como su disposición a formar parte de su equipo si se daba el caso, no accederán finalmente al Consistorio. Catalina Goñalons lo comunicó en la asamblea de la junta local del PSOE celebrada el miércoles por la noche. Este jueves no quiso explicar los motivos de su decisión pero, según asistentes en el encuentro, allí manifestó falta de confianza con Moll. No confirmó este extremo. Acosta alega motivos personales y confirma que se pusieron en contacto con ella para tramitar las credenciales. Este diario no pudo este jueves hablar con Sales. De los seis que se postularon como ‘afines’ a Pere Moll, solo Goñalons acudió a la asamblea del miércoles para ofrecer su visión de este complejo panorama, pese a que todos ellos fueron directamente requeridos por el partido.

Reuniones y dudas

En cuanto a los otros tres firmantes de la carta de apoyo al alcalde, Sergio Barrera, Enrique Berlinghieri y Miguel Ramos, a quienes correspondería entrar en el Ayuntamiento tras estas tres renuncias, dos de ellos no confirman ni desmienten que vayan a hacerlo. Optan por el silencio. Están llevando a cabo reuniones entre ellos para perfilar su decisión, que en principio se comunicará y explicará a comienzos de la semana que viene. Todo apunta a que su decisión está todavía en el aire.

Una cuarta renuncia haría que tocara entrar en el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran al exalcalde Pere Riudavets Fayas y una quinta, a Joan Sánchez Tuomala. Son personas que están más próximas al partido. Por lo tanto, la posición final que vaya a adoptar el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Es Migjorn pasa a estar de nuevo abierta, depende de qué personas pasen a ocupar definitivamente las sillas del pleno municipal. En un principio el PSOE descartó una moción para sacar a Moll de la Alcaldía, pero las renuncias en la lista pueden abrir un nuevo escenario. Por el momento mantiene a los concejales Ana Britt Sánchez Tuomala y Salvador Conesa.