Albert Rivera suspende la tertulia de Es Mercadal y pide "unidad política" contra el terrorismo

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha pedido este jueves en Es Mwercadal que se haga «justicia» tras el atentado perpetrado este jueves en Barcelona y ha exigido «unidad política» en la lucha contra el terrorismo «aquí, en Europa y en todo el mundo».



«Que paguen las muertes. No vamos a dar ni un paso atrás en nuestro modo de vida. España no va a dejar un país abierto por culpa de los terroristas», ha asegurado.



Asimismo, el líder de Cs, quien ha decidido suspender su participación en las 'Tertulias a la fresca' de Es Mercadal, ha trasladado el pésame a todas las familias de las víctimas y a los heridos. «Parece surrealista, es lamentable y doloroso pero es la realidad», ha manifestado. En su lugar, Rivera ha participado en un minuto de silencio.



Rivera ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha mostrado su «condena absoluta» a este ataque. «La muerte nos ha puesto como a toda España patas arriba el corazón», ha dicho.



Por último, el presidente de Ciudadanos ha trasladado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha pedido «justicia para que los españoles no tengan la sensación de que cada vez que sucede nos lamentamos pero que no se hace justicia».