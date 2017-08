Unos 4.000 coches de alquiler circulan sin haberse registrado en el Consell

Cerca de 4.000 coches de alquiler circulan por las carreteras de Menorca este verano sin haber pasado por el control del Consell. Un decreto de regulación turística del año 2015 obliga a las empresas del sector a comunicar el número de automóviles que tienen en circulación, entre otros requisitos. Y según los últimos datos del departamento insular de Ordenación Turística, 57 empresas han cumplido. Estas compañías han facilitado sus datos con una flota global de 4.235 vehículos.

Los datos que baraja el sector, oficiosos y sin posibilidad de corroborar con exactitud, apuntan a en torno a 8.000 vehículos que cada verano en los últimos años se ponen en carretera para su alquiler. Por lo que, casi la mitad de los coches circula sin haberse inscrito y notificado al Consell. No forman parte del registro oficial. Podrían ser más, teniendo en cuenta que las patronales han detectado que este año hay más empresas y más vehículos de alquiler. El Consell informa, no obstante, que tiene la obligación de inspeccionar. Y el departamento ha detectado tres empresas que no se habían inscrito en este censo obligatorio. Están ahora en proceso de tramitación.

El Govern (en Menorca el Consell tiene transferidas las competencias en esta materia) ha informado recientemente que en su registro hay 41.000 vehículos, aunque se estima que los datos reales se acercan a 100.000 coches de alquiler. La directora general de Turismo, Pilar Carbonell acusó a los ‘rent a car’ de falta de colaboración a la hora de facilitar los datos de los coches que ponen en circulación, un incumplimiento que se ve agravado en el caso de Mallorca. Solo 20 de las 140 empresas de alquiler ha facilitado los datos al Govern, sin duda, una cifra muy inferior a las que lo han notificado en Menorca.

El presidente de la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos sin Conductor (Baleval), el menorquín Antoni Masferrer, es muy claro. «Dicen que no todas las empresas cumplen, pues que lo hagan cumplir». La Administración tiene los mecanismos para que las empresas cumplan con sus obligaciones.

La secretaria general de PIME, Maria García, y secretaria a su vez de la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor, indica que las empresas adscritas a la entidad presentaron la declaración responsable de inicio de actividad turística con la que notificaron al Consell su flota de vehículos. Todas cumplen. Fue cuando se dieron de alta en el área de Turismo, después de que la ley incorporara este sector como actividad turística. Cabe puntualizar que este hecho no otorga beneficios al sector, sino que añade burocracia a las empresas que debe cumplir igualmente la normativa en Transporte, apuntan desde el sector.

Sobre el censo, desde la asociación adscrita a PIME indican que «la actualización de este registro de flota dificulta la gestión, la comunicación constante es muy complicada», en especial, en el caso de grandes empresas. Podría no estar actualizado. No obstante, consideran que en líneas generales, «en Menorca somos más cumplidores que en otros sitios».