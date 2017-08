Quejas por las obras de la Farmacia Llabrés en pleno mes de agosto

La retirada del andamio de hierro, este miércoles por la mañana, de las obras de rehabilitación de la Farmacia Llabrés en pleno centro de Ciutadella generó quejas de los restauradores y comerciantes de la zona, que no entienden como en pleno mes de agosto, se permiten trabajos de este tipo, provocando el cierre de la principal arteria del casco histórico, la calle José María Quadrado.

Uno de los más afectados fue el restaurante Ses Voltes, enfrente de la farmacia. «Hemos recibido muchas quejas de clientes, sobre todo por el ruido», se lamenta José Bosch de Ses Voltes. El bar no pudo ayer abrir la terraza que tiene a pie de calle, ya que «no se podía estar» por el ruido de la maquinaria.

«No es solo por nosotros, ya que si un día no podemos abrir la terraza no pasa nada, pero estamos dando una mala imagen… los clientes nos venían a preguntar qué pasaba y no entendían que se hicieran este tipo de obras ahora en agosto», asegura. «¿No podían esperar a que estuviéramos a finales de temporada?», se pregunta.

A Bosch le da la sensación que a esta obra «les dejan hacer lo que les da la gana» porque el promotor es quien es, en referencia a la Fundación Hesperia, creada por la Casa Real. «Si quieres hacer una obra de urgencia todo son impedimentos y en cambio estos...», se lamenta, a la vez que recuerda que para esta misma obra «hace más de un año que se tiene cortada una calle entera», la del Sant Crist, algo «que no le dejarían hacer a un particular cualquiera», se lamenta.

Prórroga hasta fin de año

El Ayuntamiento concedió la licencia de obras a la Fundación Hesperia en noviembre de 2015, aunque las obras no se iniciaron hasta principios de 2016. A finales de mayo, la junta de gobierno, al expirar la licencia concedió, una prórroga, de seis meses, por lo que las obras se puedan prolongar hasta finales de año.

Las obras contemplan la reforma de la farmacia modernista, donada por Juan Ignacio Balada a la Casa Real, así como un sótano y una vivienda de dos plantas. El proyecto, solo en obras, está presupuestado en cerca de 550.000 euros.