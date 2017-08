Los hoteles pierden ocupación en julio pero mejoran su facturación

Calidad por encima de cantidad. Así lo confirman los datos de la ocupación hotelera del mes de julio que, a pesar de que se resienten respecto al mismo periodo de los últimos ejercicios, mejoran la rentabilidad y la facturación.

Los alojamientos adheridos a la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) han llenado de media en julio el 90,3 por ciento de las plazas ofertadas, esto es 6,7 puntos menos que los registros obtenidos el año pasado en el mismo mes, según la patronal. Se produce una tendencia a la baja desde el mismo momento en que «2016 fue un año excepcional y ya intuíamos que no se iba a repetir», asegura la gerente Azucena Jiménez. La ocupación es también inferior a la registrada en 2015 cuando se consiguió llenar el 95 por ciento de las plazas.

A pesar de este descenso, Ashome asegura que son registros buenos y optimistas. Superar el 90 por ciento de media significa que hay varios complejos que rozan el lleno absoluto. Es más, desde el 2006, solo en cuatro ejercicios se superó en julio este porcentaje. Y el motivo de este cambio de tendencia requiere de un estudio en profundidad una vez concluya la temporada, aseguran desde la patronal. No obstante, la tendencia al alza del número de pasajeros que van pasando por las instalaciones aeroportuarias no encaja con este retroceso de la ocupación hotelera, lo que deja entrever un cambio de modelo con la avalancha del alquiler turístico.





