Los transportistas insisten en reclamar el desdoblamiento de la carretera

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) se posiciona a favor del desdoblamiento de la carretera general como medida para aumentar la seguridad en la principal vía de la Isla.

En un comunicado, la asociación rechaza el argumento de que son las imprudencias de los conductores las que generan los accidentes y que por tanto no vale la pena mejorar la seguridad de las carreteras. Al contrario, exponen que los fabricantes de automóviles realizan inversiones importantes en mejorar la seguridad activa y pasiva de sus coches, “a pesar de que la mayor parte de los accidentes están causados por factores humanos”. Sin embargo, afirman que “si los fabricantes invierten en la seguridad de los pasajeros, no hay excusa para que la administración no invierta en la seguridad de nuestras carreteras”.

La federación expone que el aumento del tráfico en temporada estival “aumenta exponencialmente la posibilidad de sufrir un accidente frontal ante un despiste, impericia o cualquier circunstancia”.

Es por ello que los transportistas remarcan que “siempre han estado a favor del desdoblamiento de la carretera general porque una buena parte de nuestro trabajo se realiza en ella y necesitamos realizarlo en las mejores condiciones de seguridad, comodidad y reducir el estrés en la medida de lo posible”.

La entidad reclama un consenso político sobre el modelo de movilidad de Menorca, que debe decidir sobre aumentar la capacidad de las carreteras o limitar el número de coches. “Durante el verano cada semana llegan hasta 24 barcos a Menorca desde la península cargados de coches y el incremento del parque de vehículos privados es continuo, por lo que habrá que incrementar la capacidad de las carreteras o buscar una alternativa que limite la circulación de vehículos privados e incremente la oferta de transporte público”, exponen.