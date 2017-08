Nacer por cesárea programada eleva el riesgo de asma

Ganas, paciencia y esfuerzo han sido tres de los ingredientes necesarios para que el menorquín Maties Torrent, médico Epidemiólogo de Salud Pública, se embarcase en 1997 en un estudio europeo que acaba de publicar sus resultados: los niños nacidos por cesárea electiva (por elección de la mujer) tienen más riesgo de sufrir asma en el futuro que los nacidos por otro tipo de parto.

El proyecto llegó a oídos de Torrent casi de casualidad: en Reino Unido y en Barcelona se estaban realizando investigaciones similares y, «por las características de la isla y por las posibilidades de hacer un seguimiento exhaustivo, me propusieron participar».

La investigación se incluía dentro de un estudio europeo y su objetivo era averiguar la relación existente entre el tipo de parto y la aparición de asma en edad infantil (6 - 9 años). Para llevarla a cabo, se siguieron un total de 67.613 casos de nueve países europeos; entre ellos Suecia, Inglaterra, Holanda, Italia y España y se compararon los resultados.

Por lo que a España respecta, el ciutadellenc fue el responsable del proyecto. Tras aceptar, los padres, el consentimiento informado, Torrent estudió a 500 menores menorquines nacidos entre 1997 y 1998 y les hizo un seguimiento hasta que éstos cumplieron los 18 años. El seguimiento incluía, entre otras acciones, la recogida de sangre del cordón umbilical, la extracción de muestras del polvo existente en los hogares o la realización de encuestas.

«Pese a que la muestra es relativamente pequeña, la tasa de seguimiento es muy alta y detallada», afirmó Torrent.

El informe concluye que sí que existe un riesgo de asma más elevado entre los niños de 6 y 9 años nacidos por cesárea electiva. ¿Los motivos? Según el doctor, podrían ser dos: primero, porque al salir por cesárea «los menores no están expuestos a la microbiota (microorganismos) del canal del parto». Y, segundo, porque «tampoco se exponen a la secreción hormonal natural de la mujer en el parto».

El informe ha sido publicado bajo el título «Mode of Delivery and Asthma at School Age in 9 European Birth Cohorts».

Al exponer los resultados de la investigación, el menorquín insistió en recordar que la muestra habla de cesárea electiva y no de cesárea de urgencia. Remarcó que, a diferencia de la primera, la de urgencia es un tipo de práctica que se realiza «una vez se ha iniciado el trabajo de parto»; por lo que ya se ha producido la secreción hormonal y ha habido un primer contacto con la microbiota». Así, el riesgo en estos niños sería «intermedio».