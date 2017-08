Menorca debería ser ser siete veces más grande para generar los recursos que utiliza

Los más de 7.500 millones de moradores que actualmente cohabitan el planeta consumieron el pasado 2 de agosto todos los recursos naturales que la Tierra pone a su disposición. Conocida como el «día de la sobrecapacidad» del planeta, esta fecha se ha adelantado en los últimos tiempos debido al aumento del uso de los bienes naturales y al incremento de la población mundial. A comienzos del segundo milenio se fijó para el 1 de noviembre, acortándose en tres meses de plazo en los últimos 17 años. Se trata de una efeméride que es utilizada por los expertos para alertar sobre una dinámica muy concreta: la tierra no es una «despensa» ilimitada de la que extraer todo el jugo posible. Con este escenario de fondo, es necesario conocer la situación real de un territorio tan delimitado como Menorca.

Podríamos pensar que la Isla se encuentra en una situación favorable si la comparamos con otros territorios mucho más explotados. Sin embargo, las conclusiones de un reciente informe titulado «Roadshow City-Zen, Menorca Illa sostenible» avalado por las administraciones –como el Consell, el Instituto Menorquí d’Estudis (IME) o las Directrius Estratégiques de Menorca (DEM)– confirman que la «huella ecológica» que genera la Isla supera en 7 veces su capacidad de generación de recursos como territorio.

Estas son las principales carencias destacadas en el estudio:

· Alimentos. Los expertos destacan la gran dependencia de los mercados extranjeros, ya que la mayoría de alimentos consumidos en Menorca vienen de fuera. De hecho, alertan sobre la gran cantidad de distancia que cubren hasta llegar a la Isla y la gran generación de residuos que conlleva esta situación. Un reciente estudio del Govern apuntó que solamente el 15 % de los residentes en Balears declaraban consumir leche con origen local. Los hábitos y usos deben cambiar. Iniciativas como el buscador «AgroXerxa» se convierten en fundamentales a la hora de tratar este tema.

· Origen de los materiales. Otro de los componentes de la «huella energética» es la alta dependencia respecto a otras regiones para contar con materiales básicos. Las fuentes de suministro suelen estar situadas más allá de las fronteras de la Isla, con lo que el transporte de los mismos vuelve a ser un factor a tener en cuenta. A su vez, también se alerta sobre las reducidas tasas de reutilización implementadas en los ocho municipios. Campañas como la recogida de vidrio en los locales de restauración de la Isla -con 34 toneladas según los últimos datos- se convierten en esenciales para conseguir adelantos en este campo. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que hay que recorrer un largo camino para lograr los objetivos deseados.

· Uso de la energía. El elevado uso de los combustibles de tipo fósil para la generación de energía es una de las principales carencias del sistema. Los autores del estudio –un equipo liderado por el doctor Craig Martin– realizan una amplia radiografía del modelo energético. Así, destacan que la Isla no es autosuficiente –se importa más de un 14 % de la energía eléctrica, por ejemplo– y que la producción a base de renovables solamente alcanza el 3 %. Al final del informe, lanzan una serie de recomendaciones: aumentar la inversión en modelos para una mejor conservación de la energía, desarrollar experiencias basadas en la calefacción y refrigeración pasivas, destinar más recursos a las energías renovables y apostar por las redes inteligentes. «En caso de duda, cubrid todos los techos con planchas fotovoltaicas», apostillan al final del exhaustivo estudio.

· Tipos de transporte. La gran utilización del coche como vehículo cotidiano del día a día realizada por los residentes menorquines –y por los turistas que visitan la Isla, gracias al aumento de la flota de alquiler– es uno de los ítems analizados. También se aconseja un mayor desarrollo –y fomento– de las líneas de transporte colectivo y de los itinerarios que permitan realizar los recorridos a pie o en bicicleta. El parque móvil matriculado localmente que circula por las carreteras de la Isla está formado por cerca de 80.000 vehículos y casi una cuarta parte tiene más de 15 años. Los vehículos de mayor edad disponen de motores más contaminantes y menos eficientes, lo que no ayuda a rebajar la «huella ecológica».

· Suministro local de agua. El limitado suministro de agua es el último apartado. No por ello es el menos importante. De hecho, es uno de los de mayor influencia de los cinco. La mala calidad del agua que llega a los grifos de la Isla causa que el consumo de productos embotellados sea esencial, lo que equivale al transporte de materias primas y a la generación de residuos plásticos. La situación que sufre la desaladora de Ciutadella –que lleva paralizada más de seis años– no casa con este escenario. El modelo necesita renovarse y no contar con instalaciones sin uso.