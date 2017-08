Graban a una moto a 60 km por hora y en zig-zag por la ‘general’

«Eran las dos de la tarde, venían muchos coches de frente, pillamos el tramo que está en obras y, la verdad, no lo vi claro, no les adelanté hasta llegar a Es Mercadal», explica Joan Nuevo Verger sobre los ocupantes de una motocicleta cuya conducción peligrosa presenció, desde su coche, a lo largo de 9 kilómetros. Su acompañante grabó la escena, compartieron el vídeo en el grupo de Whatsapp de la familia y luego saltó a las redes sociales.



Ha corrido como la pólvora desde este sábado, cuando se produjeron los hechos que este conductor no ha dudado en poner en conocimiento de un agente de la Guardia Civil. Las imágenes muestran a dos chicos jóvenes en una motocicleta tipo scooter de 49 centímetros cúbicos, que circula haciendo zig-zag por la carretera general de Menorca y ocasiona una larga caravana.



Pero no solo ralentiza el tráfico al ocupar todo el carril e impedir el adelantamiento, sino que en algún momento invade el carril contrario saltándose la línea continua y creando una situación de riesgo para ellos mismos y para los vehículos que circulan en dirección contraria. Incluso llegan a hacer gestos que los conductores que aguantan la cola, ya que la motocicleta circula a unos 60 kilómetros por hora, interpretan como una burla.

Con el debate sobre la seguridad en la carretera general de nuevo abierto, el conductor que ha denunciado estos hechos en las redes alega que grabaron la secuencia primero «por curiosidad, para enseñarlo a familia y amigos» pero también para mostrar algunas de las situaciones de riesgo que se generan a diario en la Me-1, que este verano soporta una gran presión. Actitudes como esta pueden provocar no solo retenciones sino también un adelantamiento peligroso que acabe en un accidente.