Movilidad critica la deslealtad de Madrid con el informe sobre la tarifa plana

El Gobierno central solicitó el informe sobre la tarifa plana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sin comunicarlo al Govern balear y sin contar con toda la documentación necesaria para realizar un análisis riguroso. Así lo asegura el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien además resta trascendencia al contenido del documento, que se muestra contrario a la implantación de la medida por vulnerar los principios del libre mercado.

«Se envió la documentación a Competencia a medio hacer y sin comunicarlo al Govern», afirma Marc Pons. De hecho, el informe de la comisión nacional insiste en que la conveniencia de la tarifa plana no está suficientemente justificada en la documentación presentada por el Gobierno. Concretamente alude a la falta de determinados datos, como la valoración del coste. «Ponemos el informe en cuestión, los datos de que disponía este organismo no estaban completos», afirma el conseller.

Marc Pons no esconde su malestar con la Dirección General de Aviación Civil por las formas empleadas, un descontento que ya manifestó al organismo estatal en una reunión en la que, asegura, no recibió unas convincentes explicaciones. Además, el Govern ha formalizado una queja. «Desde el primer momento pedimos lealtad entre las instituciones y no la hemos visto en el Gobierno, ni hemos recibido las explicaciones adecuadas a por qué se dio este paso sin comunicarlo». El conseller afirma que este proceder del Gobierno central le pone en situación de «alarma y desconfianza», ante un proyecto en el que parecía haber un cierto consenso entre administraciones.

Aún así, Marc Pons resta importancia a los argumentos que Competencia expone para pronunciarse en contra de la propuesta de implantar una tarifa plana en los vuelos entre islas. «No es un paso atrás, porque quien decide es la Unión Europea, es en Bruselas donde se tiene que determinar si es viable para que luego la aplique el Gobierno».

El informe fue solicitado por la Dirección General de Aviación Civil el 6 de abril, apenas unas semanas antes de que se anunciara la entrada en vigor del incremento del descuento para los residentes al 75 por ciento en los vuelos entre islas. Se emitió el 15 de junio, dos semanas después de que el presidente Mariano Rajoy anunciara la medida. El Govern conocía el contenido del informe desde hacía semanas, pero optó por mantener la controversia fuera de los focos.