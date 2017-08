El Govern abre la veda para multar a los pisos que se alquilen a turistas

Cerrado el conflicto político con la ley de alquiler vacacional, el Govern quiere ponerse ya manos a la obra para aplicar un texto que, por el momento, congela nuevas autorizaciones. Con la moratoria en vigor mientras los consells y ayuntamientos deciden dónde de podrá alquilar y qué tipología de vivienda estará autorizada, la Conselleria de Turismo en el caso de Mallorca comenzará ahora actuar en contra de los miles de pisos que se alquilan ilegalmente a través de internet. En Menorca, esta potestad corresponde a los inspectores del Consell, que tiene las competencias en materia de Ordenación Turística.

El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha una plataforma on-line específica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que alquilan sus pisos. No pueden ser denuncias anónimas, porque la ley no lo permite. También creará una aplicación de móvil para que los turistas consulten si la casa que alquilan es legal o no.



