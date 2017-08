Maite Salord será la representante del Consell de Menorca ante los Reyes

Las principales instituciones menorquinas estarán, al igual que los tres últimos años, representadas en la recepción que, con motivo de sus vacaciones en Mallorca, ofrecen sus majestades los reyes, don Felipe y doña Letizia, a las autoridades y representantes de la sociedad civil de las Islas.

El evento tendrá lugar este viernes a las 20.30 horas, en el Palacio de La Almudaina. Contará también con la presencia de la reina emérita doña Sofía.

Las invitaciones llegaron a sus destinatarios hace ya algunos días. Por parte del Consell, no podrá acudir la socialista Susana Mora, a pesar de su reciente nombramiento como presidenta de la institución insular. La invitación que llegó este año a las dependencias de la Plaza Biosfera ya iba a su nombre, pero el avanzado estado de su embarazo hace muy poco recomendable que realice desplazamientos en avión.

Las invitaciones son nominales, no se pueden delegar a otras personas. No obstante, desde el Consell pidieron formalmente que se hiciera en este caso una excepción para que alguien pudiera estar en el Palacio de La Almudaina en nombre de Mora. Desde la Casa Real se ha comprendido la excepcionalidad de la situación, por lo que no habrá problema para que la representante del Consell en esta recepción sea la vicepresidenta primera, Maite Salord, de Més, quien ya acudió a este evento en sus dos anteriores recepciones en calidad de presidenta.

Irán Juanola y Gomila

Han confirmado su asistencia el viernes al acto del Palacio de La Almudaina las alcaldesas de Maó y Ciutadella, Conxa Juanola y Joana Gomila, quienes el primer año de su mandato declinaron acudir alegando exceso de trabajo, lo que motivó las críticas de la oposición. El año pasado sí estuvieron. Diputados, senadores y otros cargos políticos, además de representantes de distintos ámbitos como la economía, la cultura o la comunicación tendrán la ocasión de saludar al Rey.